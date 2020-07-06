Найтепліша ніч за останні 140 років: у Києві новий температурний рекорд
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. У Києві цього року ніч на 5 липня була найтеплішою за 140 років. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
“Цьогорічна ніч на 5 липня у столиці виявилась найтеплішою за 140 років. За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, ніч на неділю у Києві виявилась найтеплішою, адже її температура не опустилася нижче +20,6°С. Попереднє рекордне значення +20,5°С 1988 року перевищено на 0,1°С”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що загалом з початку року у Києві встановлено 24 температурні рекорди.
Нагадаємо, початок тижня в Україні буде переважно сухим та спекотним, місцями вдень — до 39 градусів тепла.