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Найтепліша ніч за останні 140 років: у Києві новий температурний рекорд

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 липня. УНН. У Києві цього року ніч на 5 липня була найтеплішою за 140 років. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

“Цьогорічна ніч на 5 липня у столиці виявилась найтеплішою за 140 років. За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, ніч на неділю у Києві виявилась найтеплішою, адже її температура не опустилася нижче +20,6°С. Попереднє рекордне значення +20,5°С 1988 року перевищено на 0,1°С”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що загалом з початку року у Києві встановлено 24 температурні рекорди.

Нагадаємо, початок тижня в Україні буде переважно сухим та спекотним, місцями вдень — до 39 градусів тепла.

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