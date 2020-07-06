Від 16° до 39° тепла: прогноз погоди на сьогодні

За прогнозом синоптиків, 6 липня в Україні без опадів, лише в Карпатському регіоні вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Температура вночі 16-22°, на узбережжі морів до 24°, вдень 30-35°, у східних, південних та Дніпропетровській областях 36-39°.

На Київщині без опадів. Температура вночі 17-20°, вдень 30-33°.

Нагадаємо, червнева спека у Києві побила п'ять температурних рекордів.