От 16° до 39° тепла: прогноз погоды на сегодня

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 60633 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 86533 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 115665 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 124188 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 125810 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 166671 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 120511 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 153358 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104860 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103032 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

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4 марта, 14:27 • 112061 просмотра
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От 16° до 39° тепла: прогноз погоды на сегодня

От 16° до 39° тепла: прогноз погоды на сегодня

Киев  •  УНН

 • 15362 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. Начало недели в Украине будет преимущественно сухим и жарким, местами днем - до 39 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, 6 июля в Украине без осадков, лишь в Карпатском регионе днем местами кратковременный дождь, гроза.

Температура ночью 16-22°, на побережье морей до 24°, днем 30-35°, в восточных, южных и Днепропетровской областях 36-39°.

В Киевской области без осадков. Температура ночью 17-20°, днем 30-33°.

Напомним, июньская жара в Киеве побила пять температурных рекордов.

Украинские Национальные Новости

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