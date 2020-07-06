От 16° до 39° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Начало недели в Украине будет преимущественно сухим и жарким, местами днем - до 39 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, 6 июля в Украине без осадков, лишь в Карпатском регионе днем местами кратковременный дождь, гроза.
Температура ночью 16-22°, на побережье морей до 24°, днем 30-35°, в восточных, южных и Днепропетровской областях 36-39°.
В Киевской области без осадков. Температура ночью 17-20°, днем 30-33°.
Напомним, июньская жара в Киеве побила пять температурных рекордов.