В Киеве "минировали" ТЦ "Городок"

"В 9:07 нам поступила информация о заминировании "Городка". Только что полиция проверила - ложный вызов", - отметила Водолага.



По ее словам, эвакуацией людей должна была заниматься администрация объекта, тогда как правоохранители проверили объект на наличие взрывоопасных веществ.



Напомним, в течение 21 февраля в полицию Киева поступало два сообщения о заминировании помещений судов.



В ходе проверки железнодорожного вокзала Львова после сообщения о минировании взрывоопасных предметов не нашли.



Личность анонима, который предоставил ложное сообщение о заминировании, установили.