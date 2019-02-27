В Киеве "минировали" ТЦ "Городок"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. В Киеве аноним сообщил о заминировании торгового центра "Городок" в районе метро "Почайна", однако вызов оказался ложным. Об этом сообщила пресс-секретарь Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлана Водолага в комментарии корреспонденту УНН.
"В 9:07 нам поступила информация о заминировании "Городка". Только что полиция проверила - ложный вызов", - отметила Водолага.
По ее словам, эвакуацией людей должна была заниматься администрация объекта, тогда как правоохранители проверили объект на наличие взрывоопасных веществ.
Напомним, в течение 21 февраля в полицию Киева поступало два сообщения о заминировании помещений судов.
В ходе проверки железнодорожного вокзала Львова после сообщения о минировании взрывоопасных предметов не нашли.
Личность анонима, который предоставил ложное сообщение о заминировании, установили.