У Києві "мінували" ТЦ "Городок"

"О 9:07 нам надійшла інформація про замінування "Городка". Тільки що поліція перевірила – хибний виклик", - зазначила Водолага.



За її словами, евакуацією людей мала займатися адміністрація об’єкту, тоді як правоохоронці перевірили об’єкт на наявність вибухонебезпечних речовин.



Нагадаємо, протягом 21 лютого до поліції Києва поступало два повідомлення про замінування приміщень судів.



У ході перевірки залізничного вокзалу Львова після повідомлення про мінування вибухонебезпечних предметів не знайшли.



Особу аноніма, який надав неправдиве повідомлення про замінування, встановили.