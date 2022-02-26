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15 марта, 19:03 • 77398 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 119085 просмотра

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В Киеве метро перешло в режим укрытия. Транспортных перевозок не будет

Киев • УНН

 • 98633 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. В Киеве метро перешло в режим укрытия. Транспортных перевозок осуществляться не будет. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в субботу, 26 февраля, пишет УНН.

Цитата:

“Метро перешло в режим укрытия. Транспортных перевозок осуществляться не будет”, — написал Кличко в Telegram.

Детали

Он призвал киевлян ради безопасности максимально оставаться дома или в укрытиях.

“Не выходите и не выезжайте в город. Кроме тех, кто работает на предприятиях критической инфраструктуры. Дома покидайте только чтобы перейти в укрытие”, — добавил мэр.

Дополнение

26 февраля в Киеве по проспекту Лобоновського, 6 А, произошло попадание снаряда в многоэтажный жилой дом (17-18 этаж).

Пожар ликвидирован. Проводится эвакуация, есть угроза разрушения конструкций.

Украинские Национальные Новости

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