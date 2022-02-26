В Киеве метро перешло в режим укрытия. Транспортных перевозок не будет
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. В Киеве метро перешло в режим укрытия. Транспортных перевозок осуществляться не будет. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в субботу, 26 февраля, пишет УНН.
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“Метро перешло в режим укрытия. Транспортных перевозок осуществляться не будет”, — написал Кличко в Telegram.
Детали
Он призвал киевлян ради безопасности максимально оставаться дома или в укрытиях.
“Не выходите и не выезжайте в город. Кроме тех, кто работает на предприятиях критической инфраструктуры. Дома покидайте только чтобы перейти в укрытие”, — добавил мэр.
Дополнение
26 февраля в Киеве по проспекту Лобоновського, 6 А, произошло попадание снаряда в многоэтажный жилой дом (17-18 этаж).
Пожар ликвидирован. Проводится эвакуация, есть угроза разрушения конструкций.