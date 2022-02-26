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У Києві метро перейшло в режим укриття. Транспортних перевезень не буде

У Києві метро перейшло в режим укриття. Транспортних перевезень не буде

Київ • УНН

 • 98635 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. У Києві метро перейшло в режим укриття. Транспортних перевезень здійснюватись не буде. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у суботу, 26 лютого, пише УНН.

Цитата:

“Метро перейшло в режим укриття. Транспортних перевезень здійснюватись не буде”, — написав Кличко у Telegram.

Деталі

Він закликав киян заради безпеки максимально залишатися вдома або в укриттях.

“Не виходьте і не виїжджайте в місто. Крім тих, хто працює на підприємствах критичної інфраструктури. Домівки покидайте тільки щоб, перейти в укриття”, — додав мер.

Доповнення

26 лютого в Києві по проспекту Лобоновського, 6 А, сталося попадання снаряду в багатоповерховий житловий будинок (17-18 поверх).

Пожежу ліквідовано. Проводиться евакуація, є загроза руйнування конструкцій.

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