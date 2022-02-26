Потрапляння ворожої ракети в житловий будинок в Києві: евакуюють людей, є загроза руйнування конструкцій
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Пожежу в багатоповерховому житловому будинку на Лобановського у Солом'янському районі столиці, куди влучила ворожа ракета, ліквідовано. Проводиться евакуація, є загроза руйнування конструкцій. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію ДСНС.
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“На місце події було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. Сталося руйнування будинку з 17-го по 21-й поверх. Перевірено 21, 22, 23 та 24-й - потерпілих немає. Рятувальниками проводиться евакуація всього будинку, ускладнений вихід з квартир. Вогнеборці здійснювали гасіння окремих осередків загоряння”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що є загроза руйнування конструкцій. Проводиться пошук потерпілих.
“Пожежу ліквідовано о 9:05. Крім того, особовий склад через загрозу своєму життю від ворога, періодично перечікує в укритті. Інформація про жертви та постраждалих уточнюється”, — зазначається в повідомленні.
На місці події працює 5 одиниць основної та спеціальної техніки, а також 20 чоловік особового складу підрозділів Головного управління.
Доповнення
26 лютого до ДСНС надійшла інформація, що по проспекту Лобоновського, 6 А, сталося попадання снаряду в багатоповерховий житловий будинок (17-18 поверх).
Фіксуємо воєнні злочини РФ проти мирного населення України
На відео - момент попадання ракети до житлового будинку на Лобановського 6 а. Відео з камери спостереження сусіднього будинку pic.twitter.com/FWT8xAjwLQ
Атака на Київ! Евакуація людей з висотного житлового будинку на Лобановського. Фіксуємо військові злочини проти мирного населення Україниhttps://t.co/73UNUWAlus pic.twitter.com/RaMmcixvVQ— DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) February 26, 2022
Нагадаємо
24 лютого о 5:00 збройні сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.
Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом.
На всій території України ввели воєнний стан.