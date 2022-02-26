Потрапляння ворожої ракети в житловий будинок в Києві: евакуюють людей, є загроза руйнування конструкцій

ukru
Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт
Ексклюзив
09:04 • 34497 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 65894 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 78089 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 80505 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 108487 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 159375 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 173588 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 213844 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 200937 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 187689 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
97 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 99399 перегляди

США посилюють військову присутність на Близькому Сході - Reuters

2 квітня, 02:21 • 28917 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 57554 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 102883 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 143639 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 143639 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 102883 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 255222 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 377950 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 633305 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 85849 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 124483 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 150189 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 171220 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 183580 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Потрапляння ворожої ракети в житловий будинок в Києві: евакуюють людей, є загроза руйнування конструкцій

Потрапляння ворожої ракети в житловий будинок в Києві: евакуюють людей, є загроза руйнування конструкцій

Київ • УНН

 • 348813 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Пожежу в багатоповерховому житловому будинку на Лобановського у Солом'янському районі столиці, куди влучила ворожа ракета, ліквідовано. Проводиться евакуація, є загроза руйнування конструкцій. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію ДСНС.

Цитата:

“На місце події було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. Сталося руйнування будинку з 17-го по 21-й поверх. Перевірено 21, 22, 23 та 24-й - потерпілих немає. Рятувальниками проводиться евакуація всього будинку, ускладнений вихід з квартир. Вогнеборці здійснювали гасіння окремих осередків загоряння”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що є загроза руйнування конструкцій. Проводиться пошук потерпілих.

“Пожежу ліквідовано о 9:05. Крім того, особовий склад через загрозу своєму життю від ворога, періодично перечікує в укритті. Інформація про жертви та постраждалих уточнюється”, — зазначається в повідомленні.

На місці події працює 5 одиниць основної та спеціальної техніки, а також 20 чоловік особового складу підрозділів Головного управління.

Доповнення

26 лютого до ДСНС надійшла інформація, що по проспекту Лобоновського, 6 А, сталося попадання снаряду в багатоповерховий житловий будинок (17-18 поверх).

Фіксуємо воєнні злочини РФ проти мирного населення України
На відео - момент попадання ракети до житлового будинку на Лобановського 6 а. Відео з камери спостереження сусіднього будинку pic.twitter.com/FWT8xAjwLQ

— Defence of Ukraine (@DefenceU) February 26, 2022

Атака на Київ! Евакуація людей з висотного житлового будинку на Лобановського. Фіксуємо військові злочини проти мирного населення Україниhttps://t.co/73UNUWAlus pic.twitter.com/RaMmcixvVQ

— DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) February 26, 2022

Нагадаємо

24 лютого о 5:00 збройні сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.

Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом.

На всій території України ввели воєнний стан.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НП
Bitcoin
$84,673.40
Золото
$3,162.69
Tesla
$268.93
Brent
$74.42
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.24
Ethereum
$1,867.84