Попадание вражеской ракеты в жилой дом в Киеве: эвакуируют людей, есть угроза разрушения конструкций
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Пожар в многоэтажном жилом доме на Лобановского в Соломенском районе столицы, куда попала вражеская ракета, ликвидирован. Проводится эвакуация, есть угроза разрушения конструкций. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию ГСЧС.
Цитата:
“На место происшествия были направлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения. Произошло разрушение дома с 17-го по 21-й этаж. Проверено 21, 22, 23 и 24-й - пострадавших нет. Спасателями проводится эвакуация всего дома, затруднен выход из квартир. Пожарные осуществляли тушение отдельных очагов возгорания", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что есть угроза разрушения конструкций. Проводится поиск пострадавших.
“Пожар ликвидирован в 9:05. Кроме того, личный состав из-за угрозы своей жизни от врага, периодически пережидает в укрытии. Информация о жертвах и пострадавших уточняется”, — отмечается в сообщении.
На месте происшествия работает 5 единиц основной и специальной техники, а также 20 человек личного состава подразделений Главного управления.
Дополнение
26 февраля в ГСЧС поступила информация, что по проспекту Лобоновського, 6 А, произошло попадание снаряда в многоэтажный жилой дом (17-18 этаж).
Фиксируем военные преступления РФ против мирного населения Украины
На видео момент попадания ракеты в жилой дом на Лобановского 6 а. Видео с камеры наблюдения соседнего домаpic.twitter.com/FWT8xAjwLQ
Атака на Киев! Эвакуация людей из высотного жилого дома на Лобановского. Фиксируем военные преступления против мирного населения Украиныhttps://t.Co/73UNUWAluspic.twitter.com/RaMmcixvVQ—DSNS.GOV.UA(@SESU_UA)February 26, 2022
Напомним
24 февраля в 5:00 вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.
В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.
На всей территории Украины ввели военное положение.