В Киеве метеорологи будут пересматривать климатические нормы

"У нас в последнее время все месяцы выше нормы... В принципе, у нас и нормы будут пересматриваться, уже с 1991 по 2020 год продолжается этот последний период и будут у нас новые нормы. И тогда будем видеть, как дальше будет идти превышение. Эти нормы, они пересматриваются каждые 30 лет и за ними сравниваются современные температурные показатели. Закончились в том году, мы будем пересматривать эти нормы и делать новый анализ, как климат изменился за последнее время", - сказала Елена Донич.

Она отметила, что этим занимается отдел климатологии в Центральной геофизической обсерватории, и для них это историческое событие.

"Сейчас идут сравнения со старой нормой, которая включает в себя годы 1961-1990. По сравнению с тем периодом - можно сказать, что он уже устарел, и тогда климат был совсем другой. Если сравнивать с тем периодом, то у нас такие, значительные, колебания в сторону увеличения. И поэтому, когда мы получим новый ряд климатических норм, то эти уже современные изменения - они не будут иметь такой отрыв. Потому что климат и нормы будут уже осовременены", - добавила метеоролог.

Напомним, по данным метеорологов, в Киев метеорологическая зима еще не пришла.

При этом, метеорологическая осень пришла в Киев рекордно поздно.

В прошлом году зима в Киев так и не пришла, поэтому метеорологам было сложно определить приход весны.