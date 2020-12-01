У Києві метеорологи переглядатимуть кліматичні норми

“У нас останнім часом всі місяці вищі за норму… В принципі, у нас і норми будуть переглядатися, уже з 1991 по 2020 рік триває цей останній період і будуть у нас нові норми. І тоді будемо бачити, як далі буде йти перевищення. Ці норми, вони переглядаються кожні 30 років і за ними порівнюються сучасні температурні показники. Закінчилися того року, ми будемо передивлятися ці норми і робити новий аналіз, як клімат змінився саме останнім часом”, - сказала Олена Доніч.

Вона зазначила, що цим займається відділ кліматології у Центральній геофізичній обсерваторії, і для них це історична подія.

“Зараз ідуть порівняння зі старою нормою, яка включає у собі роки 1961-1990. Порівнюючи з тим періодом - можна сказати, що він вже застарілий, і тоді клімат був зовсім інший. Якщо порівнювати з тим періодом, то у нас такі, значні, коливання в сторону збільшення. І тому, коли ми вже отримаємо новий ряд кліматичних норм, то ці уже сучасні зміни - вони не будуть мати такий відрив. Тому що клімат і норми будуть уже осучаснені”, - додала метеоролог.

Нагадаємо, за даними метеорологів, до Києва метеорологічна зима ще не прийшла.

При цьому, метеорологічна осінь прийшла до Києва рекордно пізно.

Минулого року зима до Києва так і не прийшла, тому метеорологам було складно визначити прихід весни.