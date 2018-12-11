В Киеве маршрутка столкнулась с грузовиком, погиб человек

"В столичную полицию поступило сообщение о том, что на Гостомельском шоссе Оболонского района произошло ДТП. По предварительной информации, произошло столкновение маршрутки и грузовика. В результате ДТП четыре человека получили ранения различной степени тяжести, а один из пострадавших от полученных травм скончался в карете "скорой", - сообщили в полиции.

Также в ведомстве уточнили, что сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия и устанавливают механизм аварии. На месте происшествия работают патрульные и следователи главного управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, на дороге в Тернопольской области автомобиль сбил мужчину, в момент, когда тот фотографировал ДТП, которое произошло при его участии.



Ночью 9 декабря в Киеве на улице Старобориспольская произошло лобовое столкновение двух автомобилей патрульной службы полиции.