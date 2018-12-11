У Києві маршрутка зіштовхнулась із вантажівкою, загинула людина
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Одна людина загинула, четверо травмувались в результаті зіткнення маршрутного таксі із вантажівкою в Оболонському районі Києва. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва, передає УНН.
"До столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на Гостомельському шосе Оболонського району трапилась автопригода. За попередньою інформацією, сталось зіткнення маршрутки та вантажівки. У результаті ДТП четверо осіб отримали поранення різного ступеню тяжкості, а один із потерпілих від отриманих травм помер у кареті "швидкої", - повідомили в поліції
Також у відомстві уточнили, що наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини події та встановлюють механізм аварії. На місці події працюють патрульні та слідчі головного управління поліції. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, на дорозі у Тернопільській області автомобіль збив чоловіка, у момент, коли той фотографував ДТП, яка сталася за його участі.
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