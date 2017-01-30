В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом более 530 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Правоохранители ликвидировали в Киеве конвертационный центр с оборотом более 530 млн грн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГФСУ.
Правоохранителями Киева в рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 530 млн грн.
Установлено, что трое граждан зарегистрировали и приобрели 15 транзитных и фиктивных предприятий. На их счета, открытые в трех банках, компании реального сектора экономики перечисляли денежные средства якобы за приобретенные товары и услуги. В свою очередь, подконтрольные злоумышленникам компании формировали собственный незаконный налоговый кредит за счет предприятий - импортеров и фирм аграрного сектора экономики. В дальнейшем деньги снимались через банкоматы вместе с поддельными первичными документами за вычетом 10-12% от проконвертированной суммы, которые служили "вознаграждением" указанной группе лиц за предоставление незаконных услуг.
Общий оборот проконвертированных в течение 2015-2016 годов средств составил более 530 млн грн. Сумма нанесенного государственному бюджету ущерба составляет более 88 млн грн.
По результатам проведенных в Киеве, Киевской и Закарпатской областях 14 обысков обнаружено и изъято 100 тыс. грн наличными, компьютерную технику, банковские карточки, 16 печатей, черновые записи и документы, подтверждающие ведение незаконной деятельности.
Продолжаются следственные действия.