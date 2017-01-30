У Києві ліквідували конвертцентр з обігом понад 530 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Правоохоронці ліквідували у Києві конвертаційний центр з обігом понад 530 млн грн. Про це УНН повідомили у прес-службі ДФСУ.
Правоохоронцями Києва в рамках розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212 КК України ліквідовано діяльність конвертаційного центру з обігом понад 530 млн грн.
Встановлено, що троє громадян зареєстрували і придбали 15 транзитних і фіктивних підприємств. На їх рахунки, відкриті в трьох банках, компанії реального сектора економіки перераховували грошові кошти нібито за придбані товари і послуги. У свою чергу, підконтрольні зловмисникам компанії формували власний незаконний податковий кредит за рахунок підприємств — імпортерів і фірм аграрного сектора економіки. Надалі гроші знімалися через банкомати разом з підробленими первинними документами за вирахуванням 10-12% від проконвертованої суми, які слугували “винагородою” вказаній групі осіб за надання незаконних послуг.
Загальний обіг проконвертованих протягом 2015-2016 років коштів склав понад 530 млн грн. Сума завданих державному бюджету збитків становить понад 88 млн грн.
За результатами проведених в Києві, Київській і Закарпатській областях 14 обшуків виявлено та вилучено 100 тис. грн готівкою, комп’ютерну техніку, банківські картки, 16 печаток, чорнові записи та документацію, що підтверджують ведення незаконної діяльності.
Тривають слідчі дії.