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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 124477 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 164161 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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В Киеве легковушка насмерть сбила двух мужчин

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 октября. УНН. На столичной Кольцевой дороге иномарка насмерть сбила двух пешеходов. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в г. Киеве, передает УНН.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня ночью на улице Кольцевая дорога. Предварительно известно, что водитель автомобиля Honda совершил наезд на двух мужчин 1976 и 1985 рождения, которые внезапно начали переходить дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП пешеходы скончались на месте", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что по данному факту следственным управлением Главного управления Национальной полиции в городе Киеве начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и механизм ДТП и обращаются к свидетелям аварии с просьбой предоставить показания по телефону: (044) 271-99-22.

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Напомним, несовершеннолетний парень на автомобиле пытался убежать от полицейских в Полтаве, в ходе чего юный водитель протаранил автомобиль патрульных.

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Киев

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