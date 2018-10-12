В Киеве легковушка насмерть сбила двух мужчин

"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня ночью на улице Кольцевая дорога. Предварительно известно, что водитель автомобиля Honda совершил наезд на двух мужчин 1976 и 1985 рождения, которые внезапно начали переходить дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП пешеходы скончались на месте", - говорится в сообщении.



В полиции отметили, что по данному факту следственным управлением Главного управления Национальной полиции в городе Киеве начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.



Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и механизм ДТП и обращаются к свидетелям аварии с просьбой предоставить показания по телефону: (044) 271-99-22.



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Напомним, несовершеннолетний парень на автомобиле пытался убежать от полицейских в Полтаве, в ходе чего юный водитель протаранил автомобиль патрульных.