У Києві легковик на смерть збив двох чоловіків

"Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні вночі на вулиці Кільцева дорога. Попередньо відомо, що водій автомобіля Honda скоїв наїзд на двох чоловіків 1976 та 1985 років народження, які раптово почали переходити дорогу у невстановленому місці. Внаслідок автопригоди пішоходи померли на місці", - йдеться у повідомленні.



У поліції зазначили, що за даним фактом слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.



Наразі правоохоронці встановлюють обставини та механізм автопригоди та звертаються до свідків аварії із проханням надати покази за телефоном: (044) 271-99-22.



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Нагадаємо, неповнолітній хлопець на автомобілі намагався втекти від поліцейських у Полтаві, в ході чого юний водій протаранив автомобіль патрульних.