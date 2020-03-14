В Киеве шествие по случаю Дня добровольца двинулось к посольству РФ

КИЕВ. 15 марта. УНН. В Киеве под вечер субботы прошло еще одно шествие по случаю Дня добровольца и в знак протеста против агрессии России. Этот марш завершили под зданием посольства России. Об этом сообщает УНН опираясь на данные Национальной полиции Украины и Радио Свобода.