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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103760 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 106401 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 108360 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 107069 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 116438 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101631 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 105902 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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4 марта, 15:53 • 131669 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Актуальное
В Киеве шествие по случаю Дня добровольца двинулось к посольству РФ

В Киеве шествие по случаю Дня добровольца двинулось к посольству РФ

Киев  •  УНН

 • 13806 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. В Киеве под вечер субботы прошло еще одно шествие по случаю Дня добровольца и в знак протеста против агрессии России. Этот марш завершили под зданием посольства России. Об этом сообщает УНН опираясь на данные Национальной полиции Украины и Радио Свобода.

Эта акция, как и предыдущее шествие в Киеве, прошедшее днем, прошло без грубых нарушений правопорядка, сообщила полиция Киева.

Ранее 14 марта несколько тысяч человек собрались в центре столицы по случаю Дня украинского добровольца и двинулись от Михайловской площади до правительственного квартала, к зданиям Кабинета министров и офиса президента на Банковой, чтобы объявить свои требования — среди которых, в частности, по их словам, “прекратить легализацию ОРДЛО”.

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Полиция заявила, что в дневном шествии приняли участие около 5 тыс. человек. Организаторы и агентства своих отдельных оценок не давали, но участники, комментируя заявление полиции, говорили, что на самом деле их было “значительно больше”.

Похожие акции состоявшихся 14 марта и в нескольких других городах Украины.

День украинского добровольца был установлен постановлением Верховной Рады в 2017 году на 14 марта и впервые отмечен тот день того же года. Именно в этот день 2014 года первые 500 бойцов-добровольцев Самообороны Майдана прибыли на полигон “Новые Петровцы” для формирования первого добровольческого батальона для защиты Украины от российской гибридной агрессии.

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