В Киеве шествие по случаю Дня добровольца двинулось к посольству РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В Киеве под вечер субботы прошло еще одно шествие по случаю Дня добровольца и в знак протеста против агрессии России. Этот марш завершили под зданием посольства России. Об этом сообщает УНН опираясь на данные Национальной полиции Украины и Радио Свобода.
Эта акция, как и предыдущее шествие в Киеве, прошедшее днем, прошло без грубых нарушений правопорядка, сообщила полиция Киева.
Ранее 14 марта несколько тысяч человек собрались в центре столицы по случаю Дня украинского добровольца и двинулись от Михайловской площади до правительственного квартала, к зданиям Кабинета министров и офиса президента на Банковой, чтобы объявить свои требования — среди которых, в частности, по их словам, “прекратить легализацию ОРДЛО”.
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Полиция заявила, что в дневном шествии приняли участие около 5 тыс. человек. Организаторы и агентства своих отдельных оценок не давали, но участники, комментируя заявление полиции, говорили, что на самом деле их было “значительно больше”.
Похожие акции состоявшихся 14 марта и в нескольких других городах Украины.
День украинского добровольца был установлен постановлением Верховной Рады в 2017 году на 14 марта и впервые отмечен тот день того же года. Именно в этот день 2014 года первые 500 бойцов-добровольцев Самообороны Майдана прибыли на полигон “Новые Петровцы” для формирования первого добровольческого батальона для защиты Украины от российской гибридной агрессии.