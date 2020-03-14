У Києві хода з нагоди Дня добровольця рушила до посольства РФ

КИЇВ. 15 березня. УНН. У Києві під вечір суботи пройшла ще одна хода з нагоди Дня добровольця і на знак протесту проти агресії Росії. Цю ходу завершили під будівлею посольства Росії. Про це повідомляє УНН спираючись на дані Національної поліції України та Радіо Свобода.