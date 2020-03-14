У Києві хода з нагоди Дня добровольця рушила до посольства РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У Києві під вечір суботи пройшла ще одна хода з нагоди Дня добровольця і на знак протесту проти агресії Росії. Цю ходу завершили під будівлею посольства Росії. Про це повідомляє УНН спираючись на дані Національної поліції України та Радіо Свобода.
Ця акція, як і попередня хода в Києві, що пройшла вдень, відбулися без грубих порушень правопорядку, повідомила поліція Києва.
Раніше 14 березня кілька тисяч людей зібралися у центрі столиці з нагоди Дня українського добровольця і рушили від Михайлівської площі до урядового кварталу, до будівель Кабінету міністрів і офісу президента на Банковій, щоб оголосити свої вимоги — серед яких, зокрема, за їхніми словами, “припинити легалізацію ОРДЛО”.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Міноборони подякувало українським добровольцям за мужність у боротьбі з агресором
Поліція заявила, що в денній ході взяли участь майже 5 тисяч осіб. Організатори й агентства своїх окремих оцінок не подавали, але учасники, коментуючи заяву поліції, говорили, що насправді їх було “значно більше”.
Схожі акції відбулися 14 березня і в кількох інших містах України.
День українського добровольця був встановлений постановою Верховної Ради в 2017 році на 14 березня і вперше відзначений того дня того ж року. Саме цього дня 2014 року перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану прибули на полігон “Нові Петрівці” для формування першого добровольчого батальйону для захисту України від російської гібридної агресії.