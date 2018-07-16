В Киеве группа взрослых устроила драку на детской площадке
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. В Подольском районе Киева во дворе дома на детской площадке произошла драка между двумя компаниями взрослых. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.
Как рассказали правоохранители, 14 июля к ним поступила информация о том, что во дворе дома по улице Натальи Ужвий произошла драка.
"Туда выехала следственно-оперативная группа, которая задокументировала все события. Предварительно установлено, что на детской площадке между взрослыми людьми произошел конфликт. Участие в нем принимали около 10 человек. Следователи отобрали объяснения у свидетелей происшествия", - сообщили в полиции.
Кроме того, правоохранители опровергли информацию, появившуюся в сети Facebook, что якобы на месте происшествия лица, находясь в состоянии наркотического опьянения напали на детей.
"Никто из детей не пострадал, а заявлений от родителей не поступало", - опровергли правоохранители.
Происшествие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Подольского района, продолжается проверка.
Напомним, у ночного клуба в Тернополе произошла драка, в результате чего 20-летнего жителя Тернополя доставили в больницу в состоянии клинической смерти. Впоследствии он скончался.