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В Киеве группа взрослых устроила драку на детской площадке

В Киеве группа взрослых устроила драку на детской площадке

Киев  •  УНН

 • 10252 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. В Подольском районе Киева во дворе дома на детской площадке произошла драка между двумя компаниями взрослых. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Как рассказали правоохранители, 14 июля к ним поступила информация о том, что во дворе дома по улице Натальи Ужвий произошла драка.

"Туда выехала следственно-оперативная группа, которая задокументировала все события. Предварительно установлено, что на детской площадке между взрослыми людьми произошел конфликт. Участие в нем принимали около 10 человек. Следователи отобрали объяснения у свидетелей происшествия", - сообщили в полиции.

Кроме того, правоохранители опровергли информацию, появившуюся в сети Facebook, что якобы на месте происшествия лица, находясь в состоянии наркотического опьянения напали на детей.

"Никто из детей не пострадал, а заявлений от родителей не поступало", - опровергли правоохранители.

Происшествие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Подольского района, продолжается проверка.

Напомним, у ночного клуба в Тернополе произошла драка, в результате чего 20-летнего жителя Тернополя доставили в больницу в состоянии клинической смерти. Впоследствии он скончался.

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