У Києві група дорослих влаштувала бійку на дитячому майданчику
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. У Подільському районі Києва у дворі будинку на дитячому майданчику сталася бійка між двома компаніями дорослих. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації поліції Києва.
Як розповіли правоохоронці, 14 липня до них надійшла інформація про те, що у дворі будинку по вулиці Наталії Ужвій сталася бійка.
“Туди виїхала слідчо-оперативна група, яка задокументувала усі події. Попередньо встановлено, що на дитячому майданчику між дорослими людьми стався конфлікт. Участь у ньому брали близько 10 осіб. Слідчі відібрали пояснення у свідків події”, — повідомили у поліції.
Крім того, правоохоронці спростували інформацію, яка з’явилась в мережі Facebook, що нібито на місці події особи, перебуваючи у стані наркотичного сп’яніння напали на дітей.
“Ніхто з дітей не постраждав, а заяв від батьків не надходило”, — спростували правоохоронці.
Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Подільського району, триває подальша перевірка.
Нагадаємо, біля нічного клубу у Тернополі сталася бійка, внаслідок чого 20-річного тернополянина доставили до лікарні у стані клінічної смерті. Згодом він помер.