В Киеве второй день подряд более 400 новых больных коронавирусом, умерли 5 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. В Киеве обнаружили за минувшие сутки 435 больных коронавирусом. Умерли 5 человек. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
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"435 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 5 человек. Всего за период пандемии в городе 5102 летальных случая от вируса. А подтвержденных случаев заболевания на сегодня - 207 306", - сообщил Кличко.
Детали
Заболели за сутки: 251 женщина в возрасте от 21 до 85 лет и 161 мужчина в возрасте от 18 до 89 лет. А также 9 девочек от 3 до 17 лет и 14 мальчиков от 7 месяцев до 16 лет.
"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 120, в Дарницком - 100 и в Святошинском районе - 70 случаев", - отметил Кличко.
В больницы столицы накануне госпитализировали 35 больных коронавирусом, а также 32 пациента с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Выздоровели за прошедшие сутки 1904 человека. В общем коронавирус преодолели 172 456 жителей столицы.
Дополнение
В Украине зафиксировано уже 2,206 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 1 июня, - 2,2 тысячи, практически на уровне предыдущих суток.