У Києві другий день поспіль понад 400 нових хворих на коронавірус, померли 5 людей

Цитата:

“435 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 5 людей. Усього за період пандемії в місті 5102 летальних випадки від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні — 207 306”, — повідомив Кличко.

Деталі

Захворіли за добу: 251 жінка віком від 21 до 85 років та 161 чоловік віком від 18 до 89 років. А також 9 дівчаток від 3 до 17 років та 14 хлопчиків від 7 місяців до 16 років.

“Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі — 120, у Дарницькому — 100 та в Святошинському районі — 70 випадків” — зазначив Кличко.

До лікарень столиці напередодні госпіталізували 35 хворих на коронавірус, а також 32 пацієнти з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 1904 людини. Загалом коронавірус подолали 172 456 жителів столиці.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 2,206 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 1 червня, - 2,2 тисячі, практично на рівні попередньої доби.