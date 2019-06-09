В Киеве до конца года планируют дополнительно установить 100 "собачьих туалетов"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. В Киеве до конца года планируют дополнительно установить 100 "собачьих туалетов". Об этом журналисту УНН рассказала исполняющий обязанности директора коммунального предприятия "Киевская городская больница ветеринарной медицины" Наталья Мазур.
Так, на сегодня в Киеве установлено 47 зоокомплексов, то есть ящиков с пакетами и специальных урн для собачьих экскрементов, которые реализованы в виде единого зоокомплекса.
"На этот год запланировано 100, сейчас происходит их дополнительная инвентаризация", - сообщила Мазур.
По ее словам, GPS координаты зоокомплекса планируют нанести на карту, чтобы людям было удобно найти место, где можно погулять со своей собакой и потом за ней убрать.
"Мы сейчас будем начинать их наносить, у нас есть сводные данные по зоокомплексам. Мы являемся партнерами с организациями "Это наш Киев" и Форум UA-Vet, которые так же продвигают культурный выгул собак", - отметила Наталья Мазур.
Установка стационарных поилок для собак на улицах Киева, по словам Мазур, не запланирована.
Как сообщили в КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины", до конца первого полугодия, с помощью районных зеленстроев, будет установлено еще 53 зоокомплекса, в частности, по следующим адресам:
• ул. Саперно-Слободская, 16-Б;
• ул. Голосеевский, 5-15;
• ул. Науки, 10;
• парк "Позняки" по ул. Драгоманова, 31;
• Днепровская набережная, 10 (по другую сторону дороги);
• Парк "Тельбин";
• Парк "Победа" (напротив Парковых озер);
• Парк "Киото";
• Парк "Деснянский";
• Парк "Молодежный";
• сквер по Минскому шоссе, 4;
• сквер Фрунзе;
• парк по ул. Правды, 70-76;
• сквер на пересечении ул. Светлицкого и просп. свободы;
• сквер им. Скрябина по ул. Порика, 7-9;
• сквер по ул. Свободы, 2;
• сквер Котельникова (Котельникова, 26);
• зеленая зона ул. Зодчих, 4-6;
• зеленая зона ул. Зодчих, 12-16;
• парк "Отрадный" по ул. Г. Севастополя, 37;
• парк "Юность" по ул. Козецкого и Курская;
• сквер по ул. Преображенская, 22/9;
• сквер им. Котляревского;
• Павловский парк по ул. В. Винниченко, 9;
• Сырецкий парк;
• Парк "Радуга" ("Фора" на Туполева).
Напомним, Департамент городского благоустройства Киевской городской государственной администрации позволил выгул собак в более чем 130 зонах.