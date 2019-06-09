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У Києві до кінця року планують додатково встановити 100 "собачих вбиралень"

У Києві до кінця року планують додатково встановити 100 "собачих вбиралень"

Київ • УНН

 • 25770 перегляди

КИЇВ. 9 червня. УНН. У Києві до кінця року планують додатково встановити 100 "собачих вбиралень". Про це журналісту УНН розповіла виконувач обов’язків директора комунального підприємства "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" Наталія Мазур.

Так, станом на сьогодні у Києві встановлено 47 зоокомплексів, тобто ящиків з пакетами та спеціальних урн для собачих екскрементів, реалізовані у вигляді єдиного зоокомплексу.

"На цей рік заплановано 100, зараз відбувається їхня додаткова інвентаризація", - повідомила Мазур.

За її словами, GPS координати зоокомплексів планують нанести на карту, щоб людям було зручно знайти місце, де можна погуляти зі своєю собакою та потім за нею прибрати.

"Ми зараз будемо починати їх наносити, у нас є зведені дані щодо зоокомплексів. Ми є партнерами з організаціями "Це наш Київ" і Форум UA-Vet, які так само просувають культурний вигул собак", - зазначила Наталія Мазур.

Встановлення стаціонарних поїлок для собак на вулицях Києва, за словами Мазур, не заплановано.

Як повідомили у КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини", до кінця першого півріччя, за допомогою районних зеленбудів, буде встановлено ще 53 зоокомплекси, зокрема, за такими адресами:
• вул. Саперно-Слобідська, 16-Б;
• просп. Голосіївський, 5-15;
• просп. Науки, 10;
• парк "Позняки" по ул. Драгоманова, 31;
• Дніпровська набережна, 10 (по інший бік дороги);
• Парк "Тельбін";
• Парк "Перемога" (навпроти Паркових озер);
• Парк "Кіото";
• Парк "Деснянський";
• Парк "Молодіжний";
• сквер по Мінському шосе, 4;
• сквер Фрунзе;
• парк по просп. Правди, 70-76;
• сквер на перетині вул. Светлицького та просп. Свободи;
• сквер ім. Скрябіна по вул. Поріка, 7-9;
• сквер по просп. Свободи, 2;
• сквер Котельникова (Котельникова, 26);
• зелена зона вул. Зодчих, 4-6;
• зелена зона вул. Зодчих, 12-16;
• парк "Отрадний" по вул. Г. Севастополя, 37;
• парк "Юність" по вул. Козецкого та Курська;
• сквер по вул. Преображенська, 22/9;
• сквер ім. Котляревського;
• Павловський парк по вул. В. Вінніченка, 9;
• Сирецький парк;
• Парк "Веселка" ("Фора" на Туполева).

Нагадаємо, Департамент міського благоустрою Київської міської державної адміністрації дозволив вигул собак у більше ніж 130 зонах. 

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