В Киеве до 1 сентября возле школ установят почти полтысячи велопарковок - КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. До 1 сентября у столичных школ установят почти полтысячи велопарковок. Об этом сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры Валентин Осипов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"К началу учебного года завершим установление велосипедных стоек возле столичных школ. На сегодня 215 велостоек установлены на территории 68 учебных заведений. Работы активно продолжаются и до 1 сентября еще 81 столичную школу оборудуем местами для велосипедов. Таким образом общее количество велостоек возле школ и гимназий увеличится до 485", - сказал Осипов.
Напомним, Кличко рассказал, сколько раз в столице воспользовались велопрокатом.