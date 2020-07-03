Кличко розповів, скільки разів у столиці скористалися велопрокатом

“У Києві стрімко набуває популярності система громадського велопрокату, яку ми разом з інвесторами проекту презентували два роки тому. За цей час понад 75 тисяч разів кияни та гості міста скористалися послугами громадського велопрокату. І, якщо два роки тому ми починали з 33 станцій прокату, сьогодні їх вже 302. Значно збільшилась і кількість велосипедів, що можна взяти на цих станціях. Їх вже — більше тисячі. А буквально за тиждень-два, як запевнили інвестори, вони завезуть іще тисячу”, — сказав Кличко.

З його слів, міська влада кілька років тому розпочала і продовжує облаштовувати велодоріжки в столиці. Сьогодні їх сумарна довжина — майже 100 км.

“Сьогодні, на прохання велоспільноти Києва, триває облаштування велозаїзду з Набережного шосе на міст Метро. Завершити роботи плануємо в середині липня. Також ми встановили першi велопарковки бiля соцiальних установ, станцiй метро i адмiнiстративних будiвель. Протягом літа таких парковок значно побільшає”, — додав міський голова.

Як повідомляв УНН, у травні Кличко повідомляв, що Під час карантину у столиці кількість велосипедистів збільшилася у 2,5 рази.



