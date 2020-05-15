За час карантину кількість велосипедистів у столиці збільшилася у 2,5 раза - Кличко

“Під час карантину кількість велосипедистів у столиці збільшилася у 2,5 раза. Зазначу, що сьогодні сумарна довжина велодоріжок та велосмуг у нашому місті майже 100 км. Ще 17 км загальна довжина смуг загального транспорту, де в рамках експерименту дозволили рух на велосипеді”, - сказав Кличко.

Він додав, що цього року у Києві продовжать облаштовувати велосмуги та велопарковки.

Нагадаємо, як повідомив Київський метрополітен, після отримання рішення уряду про початок роботи метрополітену підземка запрацює вже наступного дня.