Кличко рассказал, сколько раз в столице воспользовались велопрокатом
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. За два года в Киеве услугами общественного велопроката воспользовались более 75 тыс. раз. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на брифинге в пятницу, передает корреспондент УНН.
"В Киеве стремительно приобретает популярность система общественного велопроката, которую мы вместе с инвесторами проекта представили два года назад. За это время более 75 000 раз киевляне и гости города воспользовались услугами общественного велопроката. И, если два года назад мы начинали с 33 станций проката, сегодня их уже 302. Значительно увеличилось и количество велосипедов, что можно взять на этих станциях. Их уже - более тысячи. А буквально через неделю-две, как заверили инвесторы, они завезут еще тысячу", - сказал Кличко.
По его словам, городские власти несколько лет назад начали и продолжают обустраивать велодорожки в столице. Сегодня их суммарная длина - почти 100 км.
"Сегодня, по просьбе велосообщества Киева, продолжается обустройство велозаезда с Набережного шоссе на мост Метро. Завершить работы планируем в середине июля. Также мы установили первые велопарковки возле социальных учреждений, станций метро и административных зданий. В течение лета таких парковок станет значительно больше", - добавил мэр.
Как сообщал УНН, в мае Кличко сообщал, что во время карантина в столице количество велосипедистов увеличилось в 2,5 раза.