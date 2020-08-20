У Києві до 1 вересня біля шкіл встановлять майже півтисячі велопарковок - КМДА

"До початку навчального року завершимо встановлення велосипедних стійок поблизу столичних шкіл. На сьогодні 215 велостійок встановлені на території 68 навчальних закладів. Роботи активно тривають і до 1 вересня ще 81 столичну школу обладнаємо місцями для велосипедів. Таким чином загальна кількість велостійок біля шкіл і гімназій збільшиться до 485", – сказав Осипов.

Нагадаємо, Кличко розповів, скільки разів у столиці скористалися велопрокатом.



