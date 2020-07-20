В Киеве для дополнительной сессии ВНО подготовили 20 пунктов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. В столице подготовили 20 пунктов тестирования для проведения дополнительной сессии внешнего независимого оценивания (ВНО), передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы КГГА.
"В столице для проведения дополнительной сессии внешнего независимого оценивания уже подготовлено 20 пунктов тестирования. Оно начнется 24 июля тестированием по физике. Участники ВНО, которые не смогли принять участие в основной сессии по объективным причинам, могут зарегистрироваться на дополнительную", - сообщили в пресс-службе.
Сообщается также, что в пунктах тестирования соблюдены все необходимые противоэпидемические требования, рекомендованные Главным государственным санитарным врачом.
"В связи с эпидемической ситуацией в городе в основной сессии ВНО по 11 предметам приняли участие от 72% (биология) до 89% (английский язык) зарегистрированных выпускников. То, что мы предоставили возможность родителям и детям самостоятельно решать, необходимо ли им сдавать тестирование, значительно сократило риски распространения заболевания в Киеве. И, замечу, что все участники ВНО ответственно отнеслись к противоэпидемическим мероприятиям, и тестирование прошло без нарушений", - сказал и.о. первого заместителя главы КГГА Валентин Мондриевский.
Напомним, 17 июля в Украине завершилась основная сессия внешнего независимого оценивания 2020 года.
Как отметили в КГГА, в основной сессии ВНО, которая закончилась 17 июля, приняли участие 26,1 тысячи человек. Результаты будут объявлены не позднее 29 июля.