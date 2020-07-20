У Києві для додаткової сесії ЗНО підготували 20 пунктів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. В столиці підготували 20 пунктів тестування для проведення додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби КМДА.
"У столиці для проведення додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання вже підготовлено 20 пунктів тестування. Воно розпочнеться 24 липня тестуванням із фізики. Учасники ЗНО, які не змогли взяти участь в основній сесії з об’єктивних причин, можуть зареєструватися на додаткову", - повідомили в пресслужбі.
Повідомляється також, що у пунктах тестування дотримано всі необхідні протиепідемічні вимоги, рекомендовані Головним державним санітарним лікарем.
"У зв’язку із епідемічною ситуацією в місті в основній сесії ЗНО з 11 предметів взяли участь від 72% (біологія) до 89% (англійська мова) зареєстрованих випускників. Те, що ми надали можливість батькам та їхнім дітям самостійно вирішувати, чи необхідно їм здавати тестування, значно скоротило ризики поширення захворювання у Києві. І, зазначу, що всі учасники ЗНО відповідально поставилися до протиепідемічних заходів, і тестування пройшло без порушень", – сказав в.о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський.
Нагадаємо, 17 липня в Україні завершилась основна сесія Зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року.
Як зазначили в КМДА, в основній сесії ЗНО, яка закінчилася 17 липня, взяли участь 26,1 тисячі осіб. Результати будуть оголошені не пізніше 29 липня.