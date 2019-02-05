В Киеве ребенок выпал с окна

"Вчера вечером, на улице Борщаговская 12-летний парень выпал из окна шестого этажа. Ребенок выжил. Событие квалифицировали как несчастный случай, зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений", - рассказали в пресс-службе.



По словам пресс-секретаря, мать мальчика дома забыла ключи, поэтому позвонила сыну, чтобы тот бросил из окна ей ключи. Но к сожалению мальчик при этом сам выпал из окна.



Сейчас парень находится в стабильном состоянии в больнице.



Напомним, в Днепре 15-летняя девушка упала с общего балкона на 11 этаже и погибла.