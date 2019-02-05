У Києві дитина випала із вікна

"Вчора у вечері, на вулиці Борщагівська 12-річний хлопець випав із вікна шостого поверху. Дитина вижила. Подію кваліфікували як нещасний випадок, зареєстрували у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень", - розповіли в прес-службі.



За словами прес-секретаря, мати хлопчика вдома забула ключі, тому зателефонувала сину, щоб той кинув з вікна їй ключі. Але на жаль хлопчик при цьому сам випав із вікна.



Наразі хлопець перебуває у стабільному стані в лікарні.



Нагадаємо, в Дніпрі 15-річна дівчина впала з загального балкона на 11 поверсі та загинула.