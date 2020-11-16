В Киеве COVID-койки в больницах заняты на более чем 53%
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Киеве заполненность коек для приема больных COVID-19 в медучреждениях составляет более 53%. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время брифинга, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Хочу сообщить, что с подготовленных коек подачей кислорода оборудованы почти 1200. Аппаратов искусственной вентиляции легких сегодня в коммунальных медучреждениях - более 460. Концентратор кислорода - более 160. И в ближайшее время закупим еще 130", - сказал Кличко.
Он добавил, что в нескольких больницах столицы осуществляют капитальный ремонт систем подачи кислорода. Это позволит обеспечить кислородом дополнительно еще более 600 коек.
В общем Киев сегодня уже подготовил более 4,5 тысячи коек для приема больных коронавирусом в 26-ти коммунальных медучреждениях.
"Заполненность коек в столице - более 53%", - отметил Кличко.
Напомним, Кличко сообщил, что в столице коронавирус за минувшие сутки подтвердили у 879 человек, в общем заболевших с начала пандемии более 51 тысячи.