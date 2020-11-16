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У Києві COVID-ліжка у лікарнях зайняті на більш ніж 53%

У Києві COVID-ліжка у лікарнях зайняті на більш ніж 53%

Київ • УНН

 • 15433 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. У Києві заповненість ліжок для прийому хворих на COVID-19 у медзакладах становить понад 53%. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час брифінгу, передає УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.

“Хочу повідомити, що з підготованих ліжок подачею кисню обладнані майже 1200. Апаратів штучної вентиляції легень сьогодні в комунальних медзакладах — понад 460. Концентраторів кисню — понад 160. І найближчим часом закупимо іще 130”, — сказав Кличко.

Він додав, що у кількох лікарнях столиці здійснюють капітальний ремонт систем киснепостачання. Це дозволить забезпечити киснем додатково іще понад 600 ліжок.

Загалом Київ на сьогодні вже підготував понад 4,5 тисячі ліжок для прийому хворих на коронавірус у 26-ти комунальних медзакладах.

“Заповненість ліжок в столиці — понад 53%”, — зазначив Кличко.

Нагадаємо, Кличко повідомив, що у столиці коронавірус за минулу добу підтвердили у 879 осіб, загалом захворіли з початку пандемії понад 51 тисяча.

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