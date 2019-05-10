В Киеве мужчина перевозил гранату в автомобиле
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. В Киеве полицейские задержали жителя Донецка, который перевозил в своем автомобиле гранату. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, передает УНН.
Отмечается, что столичные полицейские заметили автомобиль на проспекте Оболонском, который двигался с нарушением правил дорожного движения, поэтому остановили машину. В ходе беседы с правоохранителями водитель заметно нервничал, поэтому спецназовцы решили проверить водителя и салон автомобиля.
При осмотре автомобиля полицейские обнаружили гранату "РГД-5". На место сразу вызвали специалистов взрывотехнической службы и следственно-оперативная группа территориального управления полиции, задокументировала событие. Изъятый предмет направлен для проведения соответствующей экспертизы.
Злоумышленника задержали. Им оказался 42-летний уроженец Донецкой области, ранее не попадал в поле зрения правоохранителей.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) злоумышленнику грозит до семи лет заключения.
Как сообщал УНН, мужчина перевозил взрывчатку в банках со спортивным питанием.