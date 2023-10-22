В Киеве из-за потепления температуру в батареях снизили до минимума - КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. В Киеве из-за потепления температуру в батареях снизили до минимума. Об этом сообщает КГГА, пишет УНН.
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“На сегодня система теплоснабжения Киева работает на минимально допустимых параметрах, учитывая внешнюю температуру воздуха. Это позволяет не допустить охлаждения домов, если бы они вообще оставались без тепла”, — отмечают в КГГА.
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В КГГА добавляют, что большинство столичного жилого фонда, а также все учебные заведения оснащены индивидуальными тепловыми пунктами, предусматривающими оперативное регулирование теплоносителя и которые автоматически ограничивают подачу тепла в теплые дни.
Отдельно отмечается, что в школах на время осенних каникул отопление будет приостановлено.
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