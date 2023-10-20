У Києві до тепла вже підключили 6,2 тис. житлових будинків
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. У столиці до тепла вже підключили загалом близько 7,1 тисячі будівель – житлового фонду та соціальної сфери. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
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"7 175 будівель уже підключили в Києві до теплопостачання. Зокрема, з теплом на сьогодні 254 навчальних заклади, 378 дитячих садочки, 150 медзакладів та 165 адмінбудівель і закладів соціально-побутового напряму. Що стосується осель киян – з опаленням наразі 6,2 тисячі житлових будинків", - повідомив Кличко.
Він вказав, що установи і заклади соціальної сфери підключають за індивідуальними заявками їх керівників.
Також за індивідуальними заявками управителів розпочинають подачу тепла в будинки ОСББ, ЖБК, відомчі.
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