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В Киеве к теплу уже подключили 6,2 тыс. жилых домов

Киев • УНН

 • 314329 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. В столице к теплу уже подключили всего около 7,1 тысячи зданий – жилого фонда и социальной сферы. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале, пишет УНН.

В Киеве к теплу уже подключили 6,2 тыс. жилых домов

Цитата

"7 175 зданий уже подключили в Киеве к теплоснабжению. В частности, с теплом на сегодня 254 учебных заведения, 378 детских садов, 150 медучреждений и 165 админзданий и учреждений социально-бытового направления. Что касается домов киевлян – с отоплением сейчас 6,2 тысячи жилых домов", - сообщил Кличко.

Он указал, что учреждения и заведения социальной сферы подключают по индивидуальным заявкам их руководителей.

Также по индивидуальным заявкам управляющих начинают подачу тепла в дома ОСМД, ЖСК, ведомственные.

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