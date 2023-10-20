В Киеве к теплу уже подключили 6,2 тыс. жилых домов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. В столице к теплу уже подключили всего около 7,1 тысячи зданий – жилого фонда и социальной сферы. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале, пишет УНН.
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"7 175 зданий уже подключили в Киеве к теплоснабжению. В частности, с теплом на сегодня 254 учебных заведения, 378 детских садов, 150 медучреждений и 165 админзданий и учреждений социально-бытового направления. Что касается домов киевлян – с отоплением сейчас 6,2 тысячи жилых домов", - сообщил Кличко.
Он указал, что учреждения и заведения социальной сферы подключают по индивидуальным заявкам их руководителей.
Также по индивидуальным заявкам управляющих начинают подачу тепла в дома ОСМД, ЖСК, ведомственные.
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