У Києві через потепління температуру в батареях знизили до мінімуму – КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. У Києві через потепління температуру в батареях знизили до мінімуму. Про це повідомляє КМДА, пише УНН.
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«На сьогодні система теплопостачання Києва працює на мінімально допустимих параметрах, враховуючи зовнішню температуру повітря. Це дозволяє не допустити охолодження будинків, якби вони взагалі залишались без тепла», - зазначають в КМДА.
Доповнення
В КМДА додають, що більшість столичного житлового фонду, а також усі навчальні заклади оснащені індивідуальними тепловими пунктами, що передбачають оперативне регулювання теплоносія і які автоматично обмежують подачу тепла в теплі дні.
Окремо зазначається, що у школах на час осінніх канікул опалення буде призупинене.
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