В Киеве из-за COVID-19 на дистанционное обучение перевели более 640 классов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Киеве COVID-19 болеет 615 учеников и 486 педагогов. Так, из-за обнаружения заболевших 646 классов в столице перешли на дистанционное обучение. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн брифинга, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"На сегодня в городе закрыты на карантин 7 школ - из-за случаев заболевания среди учителей. На дистанционном обучении в целом 646 классов в 194-х школах. Всего больных коронавирусом школьников в Киеве - 615. Также болеют 486 педагогов. В детских садах, из-за обнаруженных случаев вируса, временно закрыта 81 группа в 65-ти садах. Полностью на карантин закрыты два садика. Наполняемость детей в детсадах - более 53 процентов", - сообщил Виталий Кличко.
Напомним, Кличко сообщил, что в столице коронавирус за минувшие сутки подтвердили у 879 человек, в общем заболевших с начала пандемии более 51 тысяча.