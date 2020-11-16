В Киеве из-за COVID-19 на дистанционное обучение перевели более 640 классов

"На сегодня в городе закрыты на карантин 7 школ - из-за случаев заболевания среди учителей. На дистанционном обучении в целом 646 классов в 194-х школах. Всего больных коронавирусом школьников в Киеве - 615. Также болеют 486 педагогов. В детских садах, из-за обнаруженных случаев вируса, временно закрыта 81 группа в 65-ти садах. Полностью на карантин закрыты два садика. Наполняемость детей в детсадах - более 53 процентов", - сообщил Виталий Кличко.

Напомним, Кличко сообщил, что в столице коронавирус за минувшие сутки подтвердили у 879 человек, в общем заболевших с начала пандемии более 51 тысяча.