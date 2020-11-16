У Києві через COVID-19 на дистанційне навчання перевели понад 640 класів

"На сьогодні в місті закриті на карантин 7 шкіл – через випадки захворювання серед вчителів. На дистанційному навчанні загалом 646 класів у 194-ох школах. Усього хворих на коронавірус школярів у Києві – 615. Також хворіють 486 педагогів. У дитячих садочках, через виявлені випадки вірусу, тимчасово закрита 81 група у 65-ти садках. Повністю на карантин зачинені два садочки. Наповненість дітей у дитсадках – понад 53 відсотки", – повідомив Віталій Кличко.

Нагадаємо, Кличко повідомив, що у столиці коронавірус за минулу добу підтвердили у 879 осіб, загалом захворіли з початку пандемії понад 51 тисяча.