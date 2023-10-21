В Киеве были без света почти 10 тысяч потребителей, еще в 7 областях потребители оставались без света из-за обстрелов и технологических нарушений - Минэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. В Киеве обесточивались почти 10 тысяч потребителей, в 7 областях потребители оставались без света из-за обстрелов и технологических нарушений. Об этом сообщает Минэнерго, пишет УНН.
Детали
В Киеве, согласно сообщению ГСЧС, из-за обрыва провода обесточивались 9,7 тысяч потребителей. Сейчас все запитаны.
В Киевской области в результате технологических нарушений обесточены 388 потребителей. Ведутся восстановительные работы.
В Черниговской области действием защиты отключилась линия 110 кВ, обесточились 7 населенных пунктов. Все запитаны через резервные линии, ведутся восстановительные работы. Во Львовской области из-за неблагоприятных погодных условий обесточена линия 110 кВ, потребители не обесточивались.
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Генерация
В Минэнерго отмечают, что электроэнергии, которую производят украинские электростанции, достаточно для обеспечения потребностей потребителей. Энергетики продолжают готовить энергосистему к отопительному сезону, который будет происходить в условиях российских атак. Продолжается масштабная ремонтная кампания на объектах генерации’тепловой, гидро- и атомной генерации –.
Ситуация в прифронтовых областях
Сообщается, что оккупанты продолжают терроризировать прифронтовые и приграничные с РФ территории. Из-за постоянных обстрелов в городе Херсон обесточены 2,7 тыс. потребителей. Также без света остается часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.
Последствия подрыва дамбы Каховской ГЭС
В Херсоне из-за подтопления остаются обесточенными 1,5 тыс. потребителей. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, но ремонтные работы замедлены из-за обстрелов.
Ситуация на ЗАЭС
Фиксируется незначительное снижение уровня воды в пруду-охладителе. Сейчас он составляет 15,70 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.