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У Києві були без світла майже 10 тисяч споживачів, ще у 7 областях споживачі залишалися без світла через обстріли та технологічні порушення – Міненерго

Київ • УНН

 • 252718 перегляди

КИЇВ. 21 жовтня. УНН. У Києві знеструмлювалися майже 10 тисяч споживачів, у 7 областях споживачі залишалися без світла через обстріли та технологічні порушення. Про це повідомляє Міненерго, пише УНН.

У Києві були без світла майже 10 тисяч споживачів, ще у 7 областях споживачі залишалися без світла через обстріли та технологічні порушення – Міненерго

Деталі

У Києві, згідно з повідомленням ДСНС, через обрив проводу знеструмлювалися 9,7 тисяч споживачів. Наразі всіх заживлено.

У Київській області внаслідок технологічних порушень знеструмлено 388 споживачів. Ведуться відновлювальні роботи.

У Чернігівській області дією захисту відключилася лінія 110 кВ, знеструмлювалися 7 населених пунктів. Всіх заживлено через резервні лінії, ведуться відновлювальні роботи. У Львівській області через несприятливі погодні умови знеструмлена лінія 110 кВ, споживачі не знеструмлювалися.

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Генерація

В Міненерго зазначають, що електроенергії, якої виробляють українські електростанції, достатньо для забезпечення потреб споживачів. Енергетики продовжують готувати енергосистему до опалювального сезону, який буде відбуватися в умовах російських атак. Триває масштабна ремонтна кампанія на об’єктах генерації – теплової, гідро- та атомної.

Ситуація у прифронтових областях

Повідомляється, що окупанти продовжують тероризувати прифронтові та прикордонні з рф території. Через постійні обстріли в місті Херсон знеструмлено 2,7 тис. споживачів. Також без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Наслідки підриву дамби Каховської ГЕС

У Херсоні через підтоплення залишаються знеструмленими 1,5 тис. споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання, але ремонтні роботи сповільнені через обстріли.

Ситуація на ЗАЕС

Фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі. Наразі він становить 15,70 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

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