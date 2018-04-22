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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 19141 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве будет ветрено до конца суток

Киев • УНН

 • 9989 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. В ближайший час и до конца суток 22 апреля в столице ожидаются порывы ветра 15-18 м / с. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре, передает УНН.

В Киеве будет ветрено до конца суток

"До конца суток 22 апреля в Киеве порывы ветра 15-18 м/с", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, завтра, 23 апреля, в Украине без осадков, лишь днем в восточных областях, вечером и на крайнем западе страны небольшой дождь, местами гроза, а вот в западных, Черниговской и Сумской областях ожидаются заморозки.

Украинские Национальные Новости

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