В Киеве будет ветрено до конца суток

"До конца суток 22 апреля в Киеве порывы ветра 15-18 м/с", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, завтра, 23 апреля, в Украине без осадков, лишь днем в восточных областях, вечером и на крайнем западе страны небольшой дождь, местами гроза, а вот в западных, Черниговской и Сумской областях ожидаются заморозки.