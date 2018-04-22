У Києві буде вітряно до кінця доби
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. У найближчу годину з утриманням до кінця доби 22 квітня у столиці очікуються пориви вітру 15-18 м/с. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі, передає УНН.
"До кінця доби 22 квітня у Києві пориви вітру 15-18 м/с", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, завтра, 23 квітня, в Україні без опадів, лише вдень у східних областях, ввечері і на крайньому заході країни невеликий дощ, подекуди гроза, а от у західних, Чернігівській та Сумській областях очікуються заморозки.