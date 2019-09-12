В Киеве около 230 хостелов работает нелегально

"Вопрос проблемных хостелов в Киеве стоит очень остро. В Украине до сих пор нет четкого законодательного определения понятия "хостел". Только 30 таких заведений работает на законных основаниях. На сегодня по подсчетам районов, основанные на жалобах жителей, нам известно, что в Киеве 233 хостелы работают нелегально. Но сколько их существует на самом деле - сказать довольно трудно", - отметила Марина Хонда.

По ее словам, проблема нелегальных хостелов заключается не только в том, что они не платят налоги и туристический сбор. Существуют случаи, когда хостел расположен в доме, где не установлены счетчики, поэтому платить за коммунальные услуги приходится всем жителям дома. Кроме того, они не соответствуют санитарным нормам и работают с многочисленными нарушениями, которые мешают жителям домов.

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В связи с этим было решено создать специальную группу, в которую войдут представители Управления туризма и промоций КГГА, районных администраций, правоохранительных органов и Ассоциации хостелов Киева. Группа должна определять и пресекать деятельность незаконных хостелов в столице.

В КГГА также сообщили, что в течение 2016-2019 годов было закрыто 5 хостелов в судебном порядке и еще 5 - за нарушения жилищных условий. Еще по 3-х хостелах продолжается судебное разбирательство.