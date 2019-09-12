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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 106726 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 119438 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 111052 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117268 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123461 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149990 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149812 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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В Киеве около 230 хостелов работает нелегально

В Киеве около 230 хостелов работает нелегально

Киев  •  УНН

 • 15528 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. В столице только 30 хостелов работает легально и платит все налоги и сборы. Наряду с тем, реальной цифры хостелов, которые работают нелегально никто не знает. Об этом заявила заместитель главы КГГА Марина Хонда во время совещания с представителями районных администраций и Ассоциации хостелов Киева, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Вопрос проблемных хостелов в Киеве стоит очень остро. В Украине до сих пор нет четкого законодательного определения понятия "хостел". Только 30 таких заведений работает на законных основаниях. На сегодня по подсчетам районов, основанные на жалобах жителей, нам известно, что в Киеве 233 хостелы работают нелегально. Но сколько их существует на самом деле - сказать довольно трудно", - отметила Марина Хонда.

По ее словам, проблема нелегальных хостелов заключается не только в том, что они не платят налоги и туристический сбор. Существуют случаи, когда хостел расположен в доме, где не установлены счетчики, поэтому платить за коммунальные услуги приходится всем жителям дома. Кроме того, они не соответствуют санитарным нормам и работают с многочисленными нарушениями, которые мешают жителям домов.

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В связи с этим было решено создать специальную группу, в которую войдут представители Управления туризма и промоций КГГА, районных администраций, правоохранительных органов и Ассоциации хостелов Киева. Группа должна определять и пресекать деятельность незаконных хостелов в столице.

В КГГА также сообщили, что в течение 2016-2019 годов было закрыто 5 хостелов в судебном порядке и еще 5 - за нарушения жилищных условий. Еще по 3-х хостелах продолжается судебное разбирательство.

Украинские Национальные Новости

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