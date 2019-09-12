У Києві близько 230 хостелів працює нелегально

КИЇВ. 12 вересня. УНН. У столиці лише 30 хостелів працює легально та сплачує усі податки та збори. Поряд із тим, реальної цифри хостелів, які працюють нелегально ніхто не знає. Про це заявила заступниця голови КМДА Марина Хонда під час наради з представниками районних адміністрацій та Асоціації хостелів Києва, передає УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.