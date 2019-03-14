В Киеве возле церкви нашли труп мужчины

"Да, обнаружили тело мужчины без признаков жизни", - ответила Зубрева на вопрос, нашли ли мертвого мужчину в Шевченковском районе.

Она добавила, что труп обнаружили возле церкви на улице Баггоутовской.

По словам Зубревой, тело мужчины направили на проведение судебно-медицинской экспертизы. Сейчас проводятся следственные действия.

Напомним, в Луганской области в помойке нашли мертвого новорожденного ребенка.