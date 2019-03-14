В Киеве возле церкви нашли труп мужчины
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В Шевченковском районе Киева возле церкви нашли труп мужчины. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь Шевченковского управления полиции ГУ НП в городе Киев Анна Зубрева.
"Да, обнаружили тело мужчины без признаков жизни", - ответила Зубрева на вопрос, нашли ли мертвого мужчину в Шевченковском районе.
Она добавила, что труп обнаружили возле церкви на улице Баггоутовской.
По словам Зубревой, тело мужчины направили на проведение судебно-медицинской экспертизы. Сейчас проводятся следственные действия.
Напомним, в Луганской области в помойке нашли мертвого новорожденного ребенка.